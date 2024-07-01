Комитет лесного хозяйства Подмосковья отпраздновал 12-летие

Комитет лесного хозяйства Подмосковья отпраздновал день рождения. Ведомство было создано ровно 12 лет назад.

Лето 2010 года запомнилось всем жителям столицы и Подмосковья плотным смогом, вызванным лесными пожарами. За весь год произошло свыше 2,3 тысячи пожаров на площади более 25 тысяч гектаров. После возгораний последовала эпидемия короеда из-за ослабления и истощения лесов. В 2012 году в Московской области был учрежден Комитет лесного хозяйства для решения этих проблем.

Председатель Комитета Евгений Агулов рассказал о системе мониторинга пожарной опасности, которая включает видеокамеры, беспилотники и спутники. Благодаря этой системе почти все возгорания удается предотвратить сразу же после их обнаружения.

Специалисты Комитета также сотрудничают с операторами сотовой связи для обнаружения крупных групп людей в лесах. За 12 лет было построено шесть новых лесопожарных станций, закуплено более 180 единиц спецтехники и свыше 1, 2 тысячи оборудования.

Кроме того, комитет предоставляет 18 госуслуг в электронном виде. Также проводятся экологические акции по посадке деревьев, в которых участвуют жители региона. Сейчас в Подмосковье действует более 170 школьных лесничеств, где лесную науку изучают тысячи детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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