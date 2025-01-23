Комитет имущественных и земельных отношений в Подольске подвел итоги за 2024 год

В 2024 году сотрудники комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Подольск оказали жителям почти 10 тысяч услуг, и все они были выполнены строго в установленные сроки. Более половины заявлений были удовлетворены в пользу заявителей.

Комитет предоставляет 15 государственных и 10 муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений. Средний срок рассмотрения заявки составляет 15 дней. Среди наиболее востребованных услуг — постановка на учет для получения земельного участка многодетными семьями, получение справки о задолженности по арендной плате, а также приватизация муниципального помещения.

«Для удобства жителей мы активно развиваем возможности дистанционного взаимодействия. Все услуги можно оформить через портал госуслуг, не выходя из дома. Достаточно иметь учетную запись и доступ в интернет», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Для тех, кто впервые подает заявление, помощь на первом этапе могут оказать многофункциональные центры.

Современные цифровые решения позволяют жителям Подольска экономить время и эффективно решать вопросы в сфере земельно-имущественных отношений.