Комиссия проверила капремонт жилых домов в Мытищах
Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив проверил ход капитального ремонта многоквартирных домов. Возглавляемая им комиссия проехала по двум адресам.
Первым был известный в округе «Дом с космонавтом» на Новомытищинском проспекте. Здесь рабочие занимаются фасадом, восстанавливают межпанельные швы и меняют окна. Утеплять фасад планируют в следующем году.
Жилой дом на Юбилейной готовят к ремонту кровли. Здесь уже сделали стяжку, завезли стройматериалы для крыши. Ремонт закончится в конце октября.
«Мы находимся в постоянном контакте с местными жителями. Они у нас достаточно активные, со своими предложениями, инициативами. Вместе с представителями управляющих компаний, подрядных организаций и надзорных органов контролируем ход выполнения работ», — рассказал Яськив.
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