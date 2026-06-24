Комиссия из администрации проверила ремонт кровли жилого дома в Пушкино

23 июня представители администрации и управляющей компании провели выездную проверку дома № 8 по Ярославскому шоссе в Пушкино. Жители ранее сообщили о протечках кровли и ряде других проблем, которые затронули общее имущество и квартиры.

Во время осмотра на место прибыли уполномоченный главы округа Нина Ушакова, депутат Любовь Дмитриева, директор «Городского хозяйства „Пушкинское“ Юрий Ковалев и представители управляющей компании „ЖЭУ „Пушкино“. Проверка прошла после обращений жителей, которые поступили на одном из предыдущих выездных приемов.

Тогда специалисты осмотрели дом, подъезды, придомовую территорию и одну из пострадавших квартир. По итогам осмотра приняли решение провести ремонт кровли над первым подъездом. Работы выполнили, однако в ходе новой проверки выявили недочеты.

Специалисты зафиксировали нарушение герметичности швов на отдельных участках крыши. Подрядной организации поручили устранить выявленные дефекты. К исправлению нарушений планируют приступить в ближайшее время.

Отдельно на встрече обсудили ситуацию с самовольно установленными тамбурами на лестничных площадках. Из-за них управляющая компания не может начать ремонт подъезда, включая замену старых окон. Вопрос пока остается нерешенным и будет вынесен на обсуждение на общем собрании собственников.

«Все выявленные недочеты должны быть устранены в полном объеме, чтобы исключить повторные обращения жителей», — отметили представители комиссии.