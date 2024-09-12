Двор дома № 2 на Олимпийском проспекте в Мытищах комплексно благоустроили

Комплексное благоустройство двора провели у дома № 2 на Олимпийском проспекте в Мытищах. Качество выполненных работ проверила комиссия администрации муниципалитета.

Во дворе провели выравнивание проезжей части, асфальтирование внутриквартальных дорог и пешеходных тротуаров. Также была решена проблема с подтоплением дорог внутри дворов. Осложняло работы то, что через двор проходит территория охранной зоны линии электропередачи, а рядом расположено Ярославское шоссе.

Предварительные согласования по качеству работ проходили с участием местных жителей и депутатов. На финальном этапе проверку провели представители администрации городского округа Мытищи.

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