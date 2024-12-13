Клиника АО «Медицина» уже много лет оказывает качественную помощь, обеспечивая высокий уровень услуг как по ОМС, так и по ДМС. Для клиники качество и сервис имеют приоритет. Она стремится предоставлять лучшие условия для пациентов.

«Создание максимально комфортной среды для каждого пациента — один из приоритетов АО „Медицина“. Пациентам удобно и комфортно получать медицинскую помощь, они чувствуют нашу заботу и поддержку», — рассказал президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг.

Клиника получила признание на конкурсе «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» и была признана лучшей медицинской организацией по внедрению стандартов клиентоцентричности благодаря высоким результатам независимой оценки качества медицинских услуг по представлению Минздрава Московской области.

Ей присвоили 95,1 из 100 баллов, что отражает профессионализм врачей и доступность высокотехнологичных услуг. Оценки пациентов также подтверждают высокое качество работы клиники: 9,5 из 10 баллов за объем услуг по полису ОМС и 9,1 балла за общую удовлетворенность. В 2023 году по полису ОМС в Московской области медицинскую помощь в АО «Медицина» получили 27760 пациентов.

АО «Медицина» много лет назад внедрила стандарты ISO 9001 и продолжает развивать качество обслуживания, первой в России получив аккредитацию по международным стандартам JCI и сертификацию по национальному стандарту Росздравнадзора.

Клиника уделяет большое внимание доступности медицинской помощи для инвалидов и маломобильных пациентов.

«Обеспечена доступная среда: автоматический подъемник для инвалидов и маломобильных пациентов при подъеме на пандус, кресла-каталки, туалеты для маломобильных пациентов, кнопки экстренного вызова, кнопки этажей в лифтах с шрифтом брайля. Совершенствуются также дистанционные сервисы — в мобильном приложении и личном кабинете на сайте пациент всегда может записаться на прием, получить результаты анализов и историю болезни», — добавил Ройтберг.

Медучреждение активно работает в рамках программы обязательного медицинского страхования для жителей Московской области и других регионов.

Спектр услуг

Доступны диагностика и лечение в самых востребованных направлениях: онкологии, травматологии, гинекологии и урологии. Один из уникальных аспектов клиники — использование высокотехнологичного передового оборудования.

В 2024 году в «Институте Ядерной медицины» в Химках установили первый в России цифровой ПЭТ-КТ сканер с искусственным интеллектом. Оборудование позволяет проводить диагностику с высокой точностью и эффективностью. Клиника использует линейные ускорители Halcyon и TrueBeam для лучевой терапии, а также предлагает радионуклидную терапию (РНТ), включающую различные методы лечения для пациентов с костными метастазами.

Здесь пациенты могут получить широкий спектр услуг, таких как ПЭТ-КТ исследования, эндопротезирование, операции на суставах и сосудах, а также многое другое. По ОМС проводят 40 видов оперативных вмешательств.