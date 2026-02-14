Комедийный спектакль с известными актерами показали в Волоколамске

По сюжету трое незнакомых мужчин одновременно арендовали одну и ту же квартиру, заплатив хозяйке на полгода вперед. После ее исчезновения героям пришлось не только делить жилье, но и пересмотреть свои жизненные принципы. Со временем соперничество сменилось взаимопониманием, и история показала, что поддержка способна изменить даже самых уверенных в себе людей.

Зрители тепло приняли постановку, наградив артистов продолжительными аплодисментами. После спектакля желающие смогли сфотографироваться с актерами и получить автографы.

В центре культуры и творчества «Родники» проходят яркие театральные представления. Так, в ноябре 2025 года здесь с большим успехом выступили артисты Русского классического театра балета со спектаклем «Щелкунчик». Два показа сказки на музыку Петра Чайковского собрали более 500 зрителей.