Комедийный спектакль с известными актерами показали в Волоколамске
Представление «Сниму квартиру» состоялось 12 февраля в центре культуры и творчества «Родники». Главные роли исполнили Константин Соловьев, заслуженный артист России Александр Наумов и Михаил Дорожкин.
По сюжету трое незнакомых мужчин одновременно арендовали одну и ту же квартиру, заплатив хозяйке на полгода вперед. После ее исчезновения героям пришлось не только делить жилье, но и пересмотреть свои жизненные принципы. Со временем соперничество сменилось взаимопониманием, и история показала, что поддержка способна изменить даже самых уверенных в себе людей.
Зрители тепло приняли постановку, наградив артистов продолжительными аплодисментами. После спектакля желающие смогли сфотографироваться с актерами и получить автографы.
В центре культуры и творчества «Родники» проходят яркие театральные представления. Так, в ноябре 2025 года здесь с большим успехом выступили артисты Русского классического театра балета со спектаклем «Щелкунчик». Два показа сказки на музыку Петра Чайковского собрали более 500 зрителей.