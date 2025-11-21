Более 500 зрителей посмотрели балет «Щелкунчик» в Волоколамске

Два показа спектакля, ставшего одним из главных символов новогоднего времени, состоялись в волоколамском центре культуры и творчества «Родники» 20 ноября. В общей сложности балет посмотрели 515 зрителей.

Постановку по мотивам рождественской сказки Эрнста Гофмана на знаменитую музыку Петра Чайковского представили артисты Русского классического театра балета. Зрители, многие из которых пришли на спектакль целыми семьями, отметили блестящую игру балетной труппы тщательно продуманные костюмы и красивые декорации.

Волоколамский округ активно готовится к старту губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Официальное открытие зимнего сезона намечено на 1 декабря. Город уже начали украшать к Новому году, а на главной площади устанавливают елку. Жителей и гостей муниципалитета ждет множество развлекательных, культурных и спортивных мероприятий.