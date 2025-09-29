Комедийный сериал «Кузнецовы ТВ» снимут в Балашихе

Премьера комедийного сериала «Кузнецовы ТВ» состоится в октябре 2025 года на одном из популярных развлекательных каналов — СТС. В центре сюжета — среднестатистическая семья из подмосковной Балашихи.

По сценарию сериала главные герои решаются на участие в реалити-шоу, главным призом которого станет квартира. Персонажи сериала «Кузнецовы ТВ» давно мечтают о просторном жилье из-за того, что большая семья вынуждена ютиться в тесной квартире, где под одной крышей живут сразу три поколения. Ситуация осложняется тем, что у каждого члена семьи — свои взгляды на жизнь, быт, культуру и любовь.

Главные роли в сериале исполнят популярные артисты российского кино: Ольга Медынич, Михаил Трухин, Анна Постникова, Таисия Захарова и Юрий Стоянов. Персонаж Юрия Стоянова — глава семьи, который часто вспоминает о советском прошлом.

По словам артиста, значительная часть сцен с его участием была создана спонтанно, без строгого следования сценарию.