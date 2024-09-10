Баскетболистки из Мытищ выступят на первенстве России

Две девичьи баскетбольные команды из Мытищ успешно выступили на отборочных турнирах в Видном. Спортсменки прошли отбор на всероссийские соревнования.

Участие в региональных отборочных турнирах первенства России приняли команды из Мытищ 2010 и 2012 годов рождения. Так, 12-летние спортсменки под руководством тренера Ольги Лаптевой выиграли три из пяти матчей.

Команда 14-летних спортсменок под руководством Натальи Жилиной допустила одно поражение на финальный день турнира, что уже никак не повлияло на распределение путевок всероссийских соревнований. Теперь обе команды будут представлять Подмосковье на всероссийских соревнованиях.

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