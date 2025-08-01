Команды Овечкина и Дацюка встретятся в финале ОвиCUP в Мытищах

Команды прославленных российских хоккеистов Овечкина и Дацюка сразятся на Матче звезд на ОвиCUP 2025 в Подмосковье. Игра пройдет на мытищинской арене имени В. И. Шалимова 9 августа. Об этом сообщили в Минспорта региона.

Капитаном одной из ледовых дружин станет лучший снайпер НХЛ Александр Овечкин. В его команде выступят звездные хоккеисты, в их числе Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Матвей Мичков, Вячеслав Фетисов и многие другие.

Также в сборной сыграют призер чемпионата Европы по футболу, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Андрей Аршавин, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг и так далее.

Павел Дацюк выведет на лед не менее сильных игроков. Под его капитанством будут бороться за победу Илья Ковальчук, Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Кирилл Марченко, Егор Замула, Дмитрий Воронков, Дмитрий Симашев и другие. Помогать хоккейным мастерам будут двукратный чемпион СССР по футболу, обладатель Кубка Португалии и Кубка Интертото Александр Мостовой, спортивный функционер, президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев и спортивные блогеры.

За схваткой будут следить именитые тренера. Ведущим мероприятия станет Дмитрий Губерниев. Комментаторами выступят журналисты Сергей Гимаев, Денис Казанский и Роман Скворцов.

Трансляцию схватки запустят в сообществе Кубка Александра Овечкина во «ВКонтакте».

В ведомстве отметили, что после противостояния профессионалов пройдет игра между детско-юношескими командами. Запланированы яркое шоу и развлекательная программа с розыгрышем призов.

Напомним, что в этом году Кубок Александра Овечкина пройдет со 2 по 9 августа на двух подмосковных аренах — в Красногорске и Мытищах. Турнир среди детских команд ОвиCUP проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, в этом году в нем примут участие 24 клуба.

Соревнования проводятся в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».