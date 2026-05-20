Команды Московской области определились на «Президентских спортивных играх»

С 12 по 16 мая 2026 года на спортивных площадках в Коломне, Химках, Одинцовском и Пушкинском городских округах прошли отборочные соревнования регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». В них участвовали 612 школьников 2011–2012 годов рождения из 50 муниципальных образований Московской области.

Соревнования были направлены на развитие физической культуры и спорта среди школьников, выявление сильнейших команд и формирование здорового образа жизни. Организаторы регионального этапа отметили: «Президентские спортивные игры объединяют тысячи школьников со всего региона. Такие соревнования воспитывают командный дух, дисциплину и стремление к победе, а также способствуют популяризации спорта среди подрастающего поколения».

По итогам отборочных соревнований в финал вышли следующие команды: * Школа № 12 (г. о. Балашиха); * Школа № 2 им. В. В. Дагаева (г. о. Лосино-Петровский); * Школа № 54 (г. о. Люберцы); * Школа № 32 (г. о. Мытищи); * Одинцовская лингвистическая гимназия (Одинцовский г. о.); * Гимназия (г. о. Павлово-Посадский); * Школа № 9 (г. о. Ступино); * Школа Чехов-2 (г. о. Чехов).

Финалисты представят Московскую область в следующем этапе соревнований.