Команды Котельников и Подольска сыграли в Лиге B-2
Футболисты из Котельников сыграли с командой из Подольска в рамках Лиги В-2. Матч прошел на поле клуба «Котельники».
На своем поле в матче 17 тура Лиги В-2 футбольный клуб «Котельники» уступил команде «Кристалл-Заречье» из Подольска со счетом 2-4.
Старт игры начался активно для спортсменов из Котельников, затем футболисты «Кристалла» быстро сравняли счет, а во втором тайме провели три результативные контратаки.
Далее команда «Котельники» покажет себя еще в четырех важных матчах.
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