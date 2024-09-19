Команды Котельников и Подольска сыграли в Лиге B-2

Футболисты из Котельников сыграли с командой из Подольска в рамках Лиги В-2. Матч прошел на поле клуба «Котельники».

На своем поле в матче 17 тура Лиги В-2 футбольный клуб «Котельники» уступил команде «Кристалл-Заречье» из Подольска со счетом 2-4.

Старт игры начался активно для спортсменов из Котельников, затем футболисты «Кристалла» быстро сравняли счет, а во втором тайме провели три результативные контратаки.

Далее команда «Котельники» покажет себя еще в четырех важных матчах.

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