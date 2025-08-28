Команды из Подмосковья вышли в финал всероссийского фестиваля дворового футбола

В Подольске прошел региональный этап всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6. В финал вышли две подмосковные команды.

В Министерстве физической культуры и спорта региона уточнили, что в турнире участвовали 19 команд из 18 муниципальных образований Московской области.

Соревнования юных футболистов 2011–2012 годов рождения проходили на поле стадиона «Труд». В составе каждого коллектива было по 12 спортсменов. К участию допустили также трех девочек 2010 года рождения и трех мальчиков, которые родились после 2012 года.

В рамках матчей регионального этапа на поле встретились в общей сложности 280 футболистов.

Среди мальчиков победу одержали представители Клина, а среди девочек – спортсменки из Подольска.

Победители представят Подмосковье на всероссийском финале фестиваля. С 6 по 10 октября игры третьего этапа проведут в Самаре.

Отметим, что в этом году соревнования проходят в седьмой раз.