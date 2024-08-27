Команды из Подмосковья и Москвы сразились за кубок футбольных мам в Серпухове

На стадионе «Спартак» в Серпухове прошли матчи Кубка футбольных мам. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. В турнире участвовали команды из Москвы, Подольска, Лосино-Петровского и других округов. За главный трофей боролись семь коллективов, включая две команды из футбольных школ Серпухова.

В финале «Золотого кубка» победу одержала московская команда «Апельсинки», обыграв «Мам Лос Петрос» из Лосино-Петровского. Третье место занял клуб «Большевик Талант» из Серпухова. «Серебряный кубок» достался «Футбольным мамам Подольска».

«Кубок Надежды» выиграли «Мамы Ястребов» из Серпухова. Также были вручены индивидуальные награды: лучшим игроком стала Евгения Сосновая («Апельсинки»), лучшим защитником — Дарья Зуйкина («Футбольные мамы Подольска»), лучшим нападающим — Марина Земцова («Рам мамы»), а лучшим голкипером — Эльмира Кагроманова («Мамы Ястребов»).

Все участники получили уникальные медали от организаторов, а призеры — специальные награды от Минспорта региона.

Активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов, бассейнов и других объектов в 2024 году.

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