Команды Подмосковья завоевали 6 призовых мест на соревнованиях по безопасности

С 20 по 27 июня в поселке Красный Бор Смоленской области прошли XXX межрегиональные соревнования «Школа безопасности» Центрального федерального округа. В них приняли участие две команды из Московской области, которые в итоге завоевали шесть призовых мест.

Соревнования собрали участников разных возрастов. Старшую группу представила команда школы № 10 имени С. Н. Воронина из муниципального округа Чехов, а младшую — Детский экологический центр «Островок» из городского округа Ступино.

Школа № 10 имени С. Н. Воронина заняла первое место в конкурсной программе «Стенгазета» и третье место в программах «Визитная карточка» и «Поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера».

Детский экологический центр «Островок» показал отличные результаты в младшей группе: первое место в поисково-спасательных работах на воде (бассейн) и в кросс-эстафете, второе место в поисково-спасательных работах на акватории и в общем зачете по поисково-спасательным работам.

На протяжении семи дней участники демонстрировали свои знания, навыки, силу, выносливость, ловкость и умение работать в команде. Соревнования включали разнообразные дисциплины, такие как комбинированная пожарная эстафета, поисково-спасательные работы на воде и акватории, кросс, полоса препятствий и другие конкурсные программы.

Главной целью мероприятия стало обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения и выживания в различных условиях, развитие физической подготовки и знакомство с профессией спасателя.