Команды из Московской области заняли призовые места в конкурсе туристских походов

13 апреля Центр всестороннего развития детей «Прогресс» объявил результаты Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций среди обучающихся образовательных организаций в 2025 году. По информации пресс-службы Министерства образования региона, участники из Московской области продемонстрировали высокие результаты.

В конкурсе были определены победители. Первое место заняла команда Земской гимназии городского округа Балашиха, совершившая горный поход по Приэльбрусью I категории сложности. Второе место в номинации «Историко-культурные экспедиции» досталось команде школы № 14 городского округа Долгопрудный, прошедшей маршрут по Калужской области. Третье место в этой же номинации заняла команда лицея № 3 им. Главного маршала авиации А. Е. Голованова городского округа Люберцы, которая провела экспедицию в Республике Северная Осетия — Алания.

Всего в конкурсе приняли участие 113 команд из 29 регионов страны. Подготовительный этап включал разработку маршрутов, подготовку снаряжения и планирование исследовательской деятельности. В течение 2025 года участники осуществили походы различных видов: пешеходные, лыжные, горные, водные, велосипедные и спелеологические. География маршрутов охватила ключевые туристские регионы России.