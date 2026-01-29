Командная интеллектуальная игра пройдет в Доме культуры в Лобне

1 февраля в доме культуры «Луговая» состоится игра «Код эпохи» на знание современной поп-культуры. Темой состязания станут интернет-тренды, мемы, фильмы и музыкальные хиты.

Участникам от 12 лет предстоит ответить на вопросы о самых свежих явлениях в культуре. По словам организаторов, мероприятие проводится для развития интеллектуального досуга молодежи.

Для участия нужно собрать команду из пяти-семи человек и зарегистрироваться в специальном telegram-боте. Игра является частью серии, по итогам которой лучшая команда получит ценный приз. Финал сезона и объявление победителя состоятся 1 июня.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Научный городок, дом 1Б. Начало в 14:00, вход свободный.

Это еще один крупный проект в доме культуры «Луговая». 26 января здесь с успехом прошел музыкальный конкурс «Музлото», в котором участвовали 30 школьников из разных городских школ.