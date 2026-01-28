Музыкальный конкурс для школьников прошел в Лобне

26 января в доме культуры «Луговая» в Лобне прошел музыкальный конкурс «Музлото». В нем приняли участие шесть команд, объединивших 30 юных талантов из разных школ города.

Участники представили разнообразную музыкальную программу, исполнив 60 треков разных стилей и периодов. Конкурс прошел в атмосфере творческого соперничества и зрительской поддержки.

«Музлото» — это часть серии культурно-развлекательных мероприятий, в рамках которой команды набирают баллы за участие. Итоги марафона будут подведены 1 июня, в День защиты детей, где и определится обладатель главного приза.

Дом культуры «Луговая» регулярно проводит культурные и досуговые мероприятия для жителей всех возрастов. Следить за анонсами следующих этапов конкурса можно на официальных ресурсах дома культуры.

Дом культуры находится по адресу: Научный городок, 1Б. Телефон для справок: 8 (495) 577-74-76.