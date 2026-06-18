Командная игра по музыке прошла в Воскресенске

17 июня в ДК «Юбилейный» в рамках программы «Активное долголетие» состоялась музыкальная игра «Песенный батл: поп-рок-шансон». Участники соревновались в знании популярных песен и определяли их жанры.

В учреждении культуры прошла встреча для участников любительского объединения «Время жить» под руководством Елены Кижаевой. Программа была построена в формате командного состязания, где участники угадывали мелодии и вспоминали известные композиции разных лет. Особый интерес вызвали задания с зашифрованными строчками песен, которые были представлены в виде изображений.

Отдельный блок программы был посвящен определению музыкальных жанров. Участники сравнивали поп-музыку, рок и шансон, а также обсуждали особенности каждого направления. Формат позволил не только проверить знания, но и вспомнить популярные произведения советской и современной эстрады.

С музыкальными номерами выступили солисты вокальной студии «Иван-да-Марья» — Елена Капорская, Ольга Симакова и Валентин Кузнецов под руководством Валентины Жуковой. Их выступления стали частью общей программы и создали дополнительную атмосферу.

«Такие встречи дают возможность вспомнить любимые песни и почувствовать себя одной большой командой», — поделились участники.