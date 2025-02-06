Командиру дружинников в Подольске вручили медаль «За добросовестный труд»

Заместитель главы городского округа Подольск Игорь Семенов вручил от имени главы Григория Артамонова медаль «За добросовестный труд» командиру казачьей народной дружины «Атаманская сотня» Игорю Сысоеву. Церемония награждения прошла в администрации перед совещанием по вопросам организации деятельности народных дружин в 2025 году.

В совещании приняли участие заместитель главы Игорь Семенов, заместитель начальника управления общественной безопасности ГУРБ Московской области Виталий Кирсанов, представитель МВД Надежда Горбунова, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Дмитрий Бахман, начальник управления безопасности администрации Андрей Крючков и командиры народных дружин.

Вместе они обсудили взаимодействие дружин с правоохранителями, улучшение условий труда, оснащение и экипировку, меры социальной поддержки.

Отметим, в Подольске работают дружины «Кузнечики» и «Атаманская сотня». «Народная дружина города Подольск» начнет деятельность в апреле.

С начала 2025 года дружинники и полицейские приняли участие в 30 мероприятиях по охране общественного порядка.