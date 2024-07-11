Командир казачьего кадетского отряда наградил волонтеров СВО в Мытищах

Юрий Аркадьевич только что вернулся из зоны специальной военной операции: в составе группы доставлял гуманитарную помощь.

«Рад вручить от имени медицинских работников Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей общественные медали „За благотворительность и милосердие“, а самое главное — передать слова благодарности и признательности от бойцов и всех тех, кому вы помогаете. Спасибо вам большое за то, что вы делаете», — поздравил волонтеров Юрий Пермяков.

В этом году житель Мытищ Араик Егизарян восемь раз побывал в зоне СВО. Он занимается сбором и доставкой гуманитарного груза до адресатов. В последний раз Араик выгружал помощь прямо в окопы бойцам.

«Все они благодарны, причем не только с материальной точки зрения, а с моральной: они чувствуют, что народ за ними, что нужны нам, что мы печемся о них. Мы помогаем не только военным, наша помощь нужна и мирному населению, и госпиталям. Хочу сказать огромное спасибо моему руководителю — директору школы „Автомобилист“, который выделяет машину и финансовые средства на каждую поездку» — отметил он.

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