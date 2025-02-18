Команда «Варяг» из Подольска победила в областной военно-патриотической игре

Каждая команда состояла из семи юных патриотов в возрасте от 12 до 17 лет, и их задача заключалась в том, чтобы продемонстрировать свои навыки и знания в различных военно-патриотических дисциплинах. Участники соревновались в восьми испытаниях, таких как разборка и сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина к автомату, историческая викторина, имитационная стрельба, преодоление полосы препятствий, марш-бросок, знание воинских званий Вооруженных Сил России, а также химическая и биологическая защита.