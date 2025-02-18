Команда «Варяг» из Подольска победила в областной военно-патриотической игре

Открытая военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой» собрала более 1000 юнармейцев. В турнире участвовало 130 команд юнармейских и военно-патриотических отрядов, представляющих Тверь, Москву, Калугу и Московскую область.
Каждая команда состояла из семи юных патриотов в возрасте от 12 до 17 лет, и их задача заключалась в том, чтобы продемонстрировать свои навыки и знания в различных военно-патриотических дисциплинах. Участники соревновались в восьми испытаниях, таких как разборка и сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина к автомату, историческая викторина, имитационная стрельба, преодоление полосы препятствий, марш-бросок, знание воинских званий Вооруженных Сил России, а также химическая и биологическая защита.
Победа команды «Варяг» стала результатом упорной подготовки и командной работы, а их успех был отмечен начальником главного штаба «Юнармия», Героем Российской Федерации Владиславом Головиным.
В этом году игра посвящалась 80-й годовщине Великой Победы. Для сегодняшних защитников Отечества, бойцов специальной военной операции, каждая команда привезла по 125 писем.
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