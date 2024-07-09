Команда реабилитационного центра Подмосковья поделилась опытом с Ингушетией

Успешный опыт работы центра «Ясенки» изучат в Ингушетии, где планируется построить аналогичное медицинское учреждение для военнослужащих. О планах рассказала директор благотворительного фонда «Мял» Лейла Дзейтова.

«В Ингушетии запланировано строительство реабилитационного центра для помощи участникам СВО. Мы много слышали об успешном восстановлении здоровья раненых бойцов в „Ясенках“, о методиках реабилитации, в том числе и для инвалидов-колясочников, о великолепном оборудовании, которым оснащен центр», — отметила Дзейтова.

Делегация из Ингушетии побывала в «Ясенках» и познакомилась с командой подмосковных медиков. Директор центра Михаил Маслов отметил, что рад делиться опытом с коллегами и надеется, что опыт работы ведущего реабилитационного центра Московской области поможет им в благородном и важном деле.

Около 30 социальных центров Подмосковья обновят в 2024 году. Это оздоровительные лагеря, пансионаты, семейные учреждения, пункты реабилитации и не только. На это выделили свыше миллиарда рублей из бюджета, отметил губернатор Андрей Воробьев.

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