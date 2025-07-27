Команда «Поварешки» из Голицына победила на гастрономическом фестивале

Межмуниципальный гастрономический фестиваль «Щи из топора на полях Бородина» прошел на территории Можайского округа. Кулинарное событие объединило участников программы «Активное долголетие» со всей Московской области.

Задачей команд-участниц было приготовить щи в казане на открытом огне. Каждая команда вложила душу в свое блюдо, добавляя особые ингредиенты — грибы, фасоль и даже ревень.

Жюри как истинные ценители русской кухни подошли к оценке работ участников с особым вниманием и трепетом. Кулинарные шедевры представили для дегустации восемь команд: Голицыно, Чехов, Одинцово, Дмитров, Лобня, Звенигород, Волоколамск и Бронницы.

Лучшими были признаны щи из Голицына, на втором месте — оказались кулинары из Чехова, а на третьем — из Бронниц. Участники команд получили дипломы и памятные подарки от музея-заповедника «Бородинское поле».