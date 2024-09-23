Команда Подольска вышла в финал областного турнира по настольному теннису

Участники «Активного долголетия» из Подольска вышли в финал областного турнира по настольному теннису. Они заняли второе место в зональном этапе.

Финал соревнований Московской области по настольному теннису организовали в Подольске во Дворце культуры «Октябрь». Он состоялся в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».

Состязания проходили в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. Команда из трех мужчин от 60 лет и двух женщин от 55 лет взяла серебро на зональном этапе и вышла в финал. Победителей и призеров наградили на торжественном построении.

Отметим, соревнования по настольному теннису проводятся ежегодно.

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