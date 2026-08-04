Команда по спидвею из Люберец стала призером чемпионата России

Гонки проходили в сложных погодных условиях: проливной дождь значительно усложнил состояние трека, что потребовало от спортсменов максимальной концентрации, мастерства и самоотдачи. Руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский отметил, что команде пришлось бороться не только с сильными соперниками, но и с погодными факторами, что делает достигнутый результат особенно весомым.

Президент люберецкой Федерации технических видов спорта Михаил Булатов поздравил спортсменов, тренерский штаб и болельщиков с успехом, выразив уверенность в том, что впереди команду ждут новые победы и более высокие результаты. Он подчеркнул, что гонщики «Спартак-Спидвей» доказали способность конкурировать с сильнейшими представителями вида.

В прошлом сезоне люберецкая команда успешно прошла два этапа чемпионата и завершила год на третьем месте в общем зачете. Нынешняя бронзовая медаль подтверждает стабильно высокий уровень подготовки спортсменов и эффективность работы тренерского состава Федерации технических видов спорта городского округа Люберцы.