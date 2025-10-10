Команда по хоккею «Атлант» одержала победу на домашнем арене в Мытищах

Команды неудачно начали сезон, и эта встреча дала возможность поправить свое турнирное положение. Хозяева задали активный темп встречи, и на 12-й минуте Григорий Болбат открыл счет, удачно сыграв на пятачке у чужих ворот. Последняя минута первого периода подарила мощный вброс Степана Тарасенко, который точно бросил в створ со средней дистанции, удвоив перевес своей команды.

Второй период остался за гостями, которые сумели сократить разницу в счете. Разрешилось все только в заключительной трети матча. Никита Афанасьев точно бросил в дальний угол и вернул «Атланту» перевес в две шайбы. Счет не менялся до финальной сирены.

Следующий матч «Атлант» сыграет дома против ступинского «Капитана» 11 сентября, начало в 13:00.