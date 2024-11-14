Команда из Мытищ приняла участие во всероссийском турнире по футзалу

Соревнования «Золотое кольцо» собрали юношеские команды 2011 года рождения со всей России. Команда из Мытищ оказалась в шаге от золотых медалей.

Кубок ассоциации мини-футбола по футзалу «Золотое кольцо» среди юношеских команд 2011 года рождения проходил в городе Переславль-Залесский. Команда центра детско-юношеского спорта городского округа Мытищи упустила победу в финале турнира.

Подопечные Антона Попова на групповом этапе уверенно переиграли несколько команд из Архангельской, Вологодской и Тверской областей.

Команда из Мытищ с первого места вышла в стадию плей-офф, где в подмосковном дерби одолела «Викторию» из Химок, а после в главном матче турнира уступила основной команде «Штурм» из Архангельского города Вельск.

Лучшим нападающим турнира признали Артем Балакина из Мытищ.

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