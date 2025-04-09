Команда по футзалу из Балашихи вышла в финал регионального этапа школьной лиги

Восьмого апреля в спорткомплексе «Подмосковье» в Щелкове прошли матчи регионального этапа Единой школьной лиги по футзалу. Команда «Триумф» из школы № 3 имени И. А. Флерова из Балашихи одержала три победы и вышла в финал турнира.

Восточная конференция ЕШЛ объединила команды из семи подмосковных городов: Домодедово, Коломна, Королев, Орехово-Зуево, Ступино, Щелково и Балашиха. В составе «Триумфа» выступили Глеб Целяев, Иван Ефремов, Валерий Маник, Максим Дорофеев, Артем Атучин, Савелий Жакин и Иван Банников. Тренирует команду учитель физкультуры школы № 3 Александр Маркашов.

Лучшим игроком турнира был признан нападающий «Триумфа» Максим Дорофеев, на счету которого — 15 голов в трех матчах.

«Поздравляю ребят из команды „Триумф“ МБОУ „Школа № 3“! Они сегодня прошли в финал Единой школьной лиги Подмосковья по футзалу. Гордимся!» — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Единая школьная лига Подмосковья объединяет более 10 тысяч школьников из 179 образовательных учреждений региона. Соревнования проводятся в четырех видах спорта: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы. Турнир проходит в два этапа: муниципальный и региональный, на котором определяются победители и призеры. Финальные игры состоятся в апреле 2025 года.