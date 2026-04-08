Команда по баскетболу из Люберец примет участие в областной Школьной лиге

Спортсменки гимназии № 1 городского округа Люберцы стали лучшими на зональном этапе по баскетболу 3×3 Единой школьной лиги Подмосковья и теперь поборются за главный приз в «Финале четырех». Проект Единой школьной лиги стартовал по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в октябре прошлого года и уже объединил порядка 4 тысяч команд — более 36 тысяч юных спортсменов.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил девушек и их наставника Кирилла Заикина с успешным выходом в финал. Достойно выступила на региональном этапе и команда шахматистов люберецкой гимназии № 41, заняв второе место. Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации округа Владимир Сурков отметил, что соревнования выдались серьезными: сильные соперники, напряженная борьба, партии, решавшиеся до последнего хода. Но ребята проявили характер, выдержку и высокий уровень подготовки. Особо отмечен Федор Фоменко, который, выступая на первой доске против сильнейших игроков турнира, не проиграл ни одной партии.

Владимир Сурков поблагодарил шахматистов за волю к победе, упорство и командный дух, а также их тренера Алексея Туманова — за профессионализм и отличную подготовку команды. Проект «Единая школьная лига» реализуется в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».



