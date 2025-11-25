Команда пенсионеров из Солнечногорска стала призером всероссийского чемпионата

Солнечногорская команда проекта «Активное долголетие» заняла второе место в чемпионате России по фоновой ходьбе «Человек идущий» в категории «Пенсионеры». Она опередила почти 100 коллективов из разных регионов страны.

К проекту присоединились активисты солнечногорской организации Всероссийского общества инвалидов. На протяжении всего первенства 15 участников демонстрировали завидную выдержку, ежедневно проходя не менее 25 тысяч шагов. Совместными усилиями команда преодолела 11 625 тысяч шагов. В следующем сезоне участники намерены расширить состав и нацелиться на новые достижения.

«Принять участие в чемпионате „Человек идущий“ — это отличный способ испытать себя, погрузиться в атмосферу спорта и наполниться положительными эмоциями. Выражаю благодарность каждому участнику за проявленную энергию и верность принципам здорового образа жизни», — сказал первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов.

Во всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе 2025 года участвовали почти 65 тысяч человек. Организатором выступила Лига здоровья нации при поддержке Минспорта России.