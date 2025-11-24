Команда «Пахра Подольск» победила в региональном чемпионате по волейболу

В рамках чемпионата Московской области по волейболу среди мужских команд на площадке спортивной школы «Пахра» состоялся матч между командами клубом «Мытищи» и «Пахра Подольск». Подольчане одержали победу над соперником со счетом 3:0.

Для подольской команды эта встреча стала второй в турнире.

«Мы очень довольны сегодняшней игрой и, конечно, победой. Ребята выложились на полную, показали отличный командный дух и сплоченность. Это прекрасный стимул для нас идти дальше и готовиться к следующим матчам», — сказал капитан команды «Пахра Подольск» Александр Зайцев.

Всего в чемпионате участвуют восемь сильнейших команд, разделенных на две подгруппы по четыре участника. Регулярный сезон, который стартовал в октябре, проходит в два круга: первый завершится до Нового года, а второй круг матчей состоится после праздников. Плей-офф, где определится чемпион, запланирован на апрель.