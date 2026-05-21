Команда Мытищ победила в областном турнире по ракетомодельному спорту

Спортивная команда «Галактика» из детско-юношеского центра Мытищ заняла первое место в общекомандном зачете на соревнованиях по ракетомодельному спорту. Турнир прошел на аэродроме Вихрево в Сергиевом Посаде, участие приняли более 90 спортсменов из разных округов Подмосковья.

В младшей возрастной группе команда завоевала второе место. Ольга Гурдяева стала второй в классе «S-3-А», Серафим Тарасов занял второе место в классе «S-7». Команда в старшей возрастной группе также взяла второе место.

Даниэль Алеид добился первого места в классе «S-9-А», первого места в классе «S-7», второго места в классе «S-6-А» и третьего места в классе «S-4-А». Тимофей Бондарев стал третьим в классе «S-6-А».

«Еще в сентябре 2025 года детско-юношеский центр „Галактика“ вошел в число лучших учреждений дополнительного образования Подмосковья, а очередная победа его воспитанников стала возможной благодаря ежедневному труду и профессионализму педагогов и наставников, таланту и упорству самих воспитанников, а также поддержке их родителей», — отметила глава Мытищ Юлия Купецкая.