Команда «Мособлпожспаса» из Коломны победила на соревнованиях за Кубок губернатора

Работники «Мособлпожспаса» приняли участие в соревнованиях за Кубок губернатора Московской области. Турнир прошел на стадионе «Пламя» Подольского учебного центра МЧС России.

Команды состязались в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, пожарной эстафете и боевом развертывании.

Победителями стала Коломенская дружина. На втором месте — команда спасателей из Люберец, а третье место досталось пожарным из Наро-Фоминска.

Поболеть за участников пришли и юные жители Подмосковья. Инспекторы государственного пожарного надзора организовали для детей интерактивные площадки, игры и конкурсы на противопожарную тематику.

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