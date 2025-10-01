Команда лицея № 21 из Химок победила на форуме школьных музеев

Крупнейший форум школьных музеев Центрального федерального округа, в котором приняли участие свыше 350 педагогов, экспертов и энтузиастов, завершился в Туле. Команда лицея № 21 из Химок оказалась среди победителей. Участники представили проект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Наталия Никоноркина, советник директора по воспитательной работе лицея № 21, рассказала о практике «Детско-взрослое сообщество в рамках работы музея».

«Мы гордимся нашими школьниками и сотрудниками. Их работа доказала: патриотическое воспитание в Химках приносит ощутимые результаты. Это признание заслужили и ребята, и их наставники. Поздравляю!» — прокомментировал победу председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Успех команды лицея стал частью региональной программы «Успех V единстве поколений», которая направлена на сохранение исторического наследия страны.

Музей боевой славы и краеведения имени Владимира Тюкова при лицее № 21 стал образцом для других образовательных учреждений. Его победа — важный шаг в развитии патриотического воспитания по всей России.