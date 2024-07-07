Команда «Легенд футбола» провела матч с любительской сборной Наро-Фоминска

Звездная сборная российского футбола провела матч с жителями Наро-Фоминского городского округа. Мероприятие прошло в рамках проекта «Выходи во двор».

Матч завершился уверенной победой футбольных легенд со счетом 7:2. Так, профессионалы продлили успешную серию побед. За три года существования проекта «Легенды футбола» не потерпели ни одного поражения от жителей Московской области.

Капитан команды, победитель Лиги чемпионов, обладатель кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев, отметил, что спортсмены с удовольствием посещают Наро-Фоминск во второй раз в рамках проекта «Выходи во двор».

«Особо приятно наблюдать, что дети получают огромное удовольствие от участия в наших мастер-классах. Спасибо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за возможность путешествовать по региону и доставлять огромную радость всем жителям области», — подчеркнул Дмитрий Аленичев.

Встреча стала одной из 10 игр, которые сборная «Легенды футбола» проведет в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор». Профессиональные футболисты посетят еще пять муниципалитетом Московской области. При этом за два сезона команда провела свыше 30 встреч с любительскими командами региона.

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