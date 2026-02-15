Команда «Кристалл» из Шаховской сражается за «Золотую шайбу»

В эти дни на базе «Море Спорта» под Нижним Новгородом проходит финал всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». В дивизионе «Центральный» участвуют игроки 2013–2014 годов рождения. Московскую область представляет команда «Кристалл» из Шаховской, которая на отборочных этапах уже успела заявить о себе уверенными победами. Тренерует спортсменов кандидат в мастера спорта Виталий Бодров.

Команда «Кристалл» провела три игры, в двух из них одержала победу. В первом матче подмосковные хоккеисты встретились с московской командой «Лидер — 1420». Игра держала зрителей в напряжении все периоды. Однако упорство и характер «Кристалла» помогли переломить ход встречи и победить со счетом 5:2.

Во второй игре «Кристалл» встретился с командой «Шагди» из Республики Адыгея. Первый период завершился без явного преимущества, но в двух последующих отрезках игры «Кристалл» полностью завладел инициативой и одержал разгромную победу со счетом 5:0. Особо стоит отметить блестящую игру вратаря Александра Осетрова, который не пропустил ни одной шайбы.

Третья игра турнира против команды «Ярославич» из Ярославской области вновь заставила поволноваться болельщиков. Матч проходил в равной борьбе, и все решилось на третьей минуте до конца заключительного периода, где сопернику удалось забросить единственную шайбу.

Подмосковный «Кристалл» продолжает борьбу за «Золотую шайбу». Завтра команде предстоит важная встреча с тезками из Владимирской области. Остальные соперники определятся по итогам их игр в сетке турнира.