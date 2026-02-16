Команда «Кристалл» из Шаховской борется за медали на турнире «Золотая шайба

В эти дни в Нижнем Новгороде на базе спортивного комплекса «Море Спорта» проходят решающие матчи всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». За честь Московской области в дивизионе «Центральный» среди игроков 2013–2014 годов рождения борется команда «Кристалл» из Шаховской под руководством опытного тренера Виталия Бодрова.

Спортсмены провели уже несколько встреч. Первая игра получилась сложной: несмотря на упорство, хоккеистам не удалось победить команду из Владимирской области. Стоит отметить, что соперник был представлен сборной лучших игроков региона, в то время как «Кристалл» приехал на турнир своим составом.

Однако команда из Шаховской смогла реабилитироваться перед болельщиками. В следующей встрече с «Белыми Медведями» из Тверской области «Кристалл» одержал уверенную победу со счетом 6:1.

Впереди у подмосковной команды еще несколько игр. По итогам турнира «Кристалл» может занять пятое место. Завтра шаховские хоккеисты встретятся с командой «Штурм» из Воронежской области.

Для «Кристалла» этот турнир стал дебютом на столь высоком уровне. Несмотря на юный возраст, спортсмены демонстрируют настоящий характер.