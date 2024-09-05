Команда комментаторов «Матч ТВ» провела шоу-игру в Ногинске

Воспитанники футбольного клуба «Витязь» вышли на поле против спортивных комментаторов команды «Матч ТВ». Шоу-матч прошел на домашнем стадионе команды «Витязь» в Ногинске.

Футболистам, которые вышли на матч против медиакоманды, по 16-17 лет. У каждого из них есть серьезные планы на большой спорт. Среди них уже есть чемпионы России, обладатели множества трофеев и индивидуальных наград.

«Очень круто, когда семейные, медийные люди, со своим бешенным графиком находят время для такого мероприятия! Наш город Ногинск и футбольный клуб „Витязь“ выражают огромную благодарность за отклик и возможность познакомиться поближе с теми людьми, которые создают спортивный контент для наших граждан Российской Федерации!» — прокомментировал руководитель футбольной школы «Витязь» Ногинск Никита Шабанин.

Также он подчеркнул, что для юных футболистов это отличная возможность показать себя и попробовать свои силы против опытных соперников.

«„Витязь“ — это серьезная команда, в которой под руководством тренеров, наставников занимаются более 500 детей. Это очень важно не только для развития футбола в нашем округе, это важно в целом для жителей. Здесь в молодых ребятах воспитываются дисциплина, командный дух, воля к победе», — отметил председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

В игре против команды комментаторов, футболисты из Ногинска сразу навязали свой футбол, забрали инициативу и забили первыми. Матч закончился победой команды из Ногинска.

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