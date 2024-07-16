Команда «Кедр» из Ногинска стала участником международного турслета

Команда «Кедр» из Центра образования для детей и взрослых из Ногинска показала свои навыки на туристском слете учащихся Союзного государства. Несколько дней 35 сборных из России и Белоруссии участвовали в спортивных состязаниях и творческих конкурсах, посещали познавательные экскурсии, игры и мастер-классы.

Команда «Кедр» стала победителем областного туристско-краеведческого слета обучающихся Московской области, заслужив право представлять регион в масштабах страны. Именно поэтому ребята отправилась на одно из самых значимых мероприятий по туризму для школьников.

«По итогам слета наши ребята завоевали первое место в конкурсе газет и по туристским навыкам, третье место — в конкурсе представления команд. Также подмосковные школьники заняли четвертое место за краеведческие знания и успешно выступили в спортивной программе», — рассказала директор Центра образования для детей и взрослых Елена Сергеева.

В этом году на слет учащихся Союзного государства в Минскую область Белоруссии приехали 280 юных россиян. Вместе с друзьями юные туристы проявили упорство и мастерство в разных испытаниях, среди которых были соревнования по спортивному ориентированию и по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма.

Отметим, что событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы, фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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