Команда из Подольска выиграла 10 медалей на первенстве по греко-римской борьбе

Соревнования проходили среди юношей 2012–2014 годов рождения во Дворце спорта «Спорт — Сервис». Они были посвящены памяти заслуженного тренера России Ивана Калашникова. Участие в турнире приняло более 100 борцов из Москвы и Подмосковья, Новосибирска, Архангельска, Рязанской, Калужской, Тамбовской области и Тульской области.

Команда Подольска выиграла четыре золотых, три серебряных и три бронзовых медали. Лучшими стали Кирилл Дудкин, Рустам Абдуллаев, Керим Азизов, Даниил Дрозд. Второе место досталось Ашоту Саргсяну, Тимофею Черникову, Егору Коцкому. Третье место у Нарека Абраамяна, Георгия Гиоргадзе и Максима Герасева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион впервые занял призовое место на спартакиаде учащихся.

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