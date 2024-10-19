Команда из Жуковского вышла в четвертьфинал Московской Юниор-лиги КВН

Молодежь из Жуковского поучаствовала в фестивале в рамках чемпионата «КВН Первых. Москва-2025». Команда «Футурина» из центра «Дружба» вышла в четвертьфинал сезона Московской Юниор-лиги.

Конкурс прошел во Дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара. В нем поучаствовало около 40 команд из Москвы, Московской области и других регионов России.

Ребята из Жуковского вышли в новый сезон Московской Юниор-лиги, в дивизион «Профи». Игры пройдут в конце ноября.

Напомним, что в начале этой осени ребята уже участвовали в международном фестивале детских команд КВН в Анапе. После яркого выступления их пригласили попробовать свои силы в новом сезоне «КВН Первых. Москва — 2025».

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