Команда из Жуковского победила во всероссийском турслете в Красноярске

Всероссийский туристический слет «Больше, чем путешествие» в Красноярске собрал более 750 участников со всей страны. Московскую область на этом масштабном мероприятии представили школьники из Жуковского под руководством Сергея Ткаченко, а также команда из города Луховицы.

В напряженной борьбе сборный экипаж, объединяющий участников из Московской, Ивановской и Новгородской областей, одержал победу в командном зачете, продемонстрировав высокий уровень подготовки и сплоченности.

Организаторами слета выступили программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и Движение Первых при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Мероприятие проводится на площадке форума Территория инициативной молодежи «Бирюса» и направлено на популяризацию походного туризма среди детей и молодежи. Основная аудитория события — это команды детей в возрасте от 12 до 17 лет и их наставники, которые стали победителями всероссийского конкурса «10 шагов к Турслету».

Туристический слет «Больше, чем путешествие» стал уникальной возможностью для юных участников обменяться опытом и завести новые знакомства.

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