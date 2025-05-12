Команда из Воскресенска выиграла гонку «Наследники Победы»

Экстремальные соревнования уже в 12-й раз проходили на учебном полигоне «Алабино» в Наро-Фоминском городском округе. В гонке участвовали около 1,5 тысячи спортсменов в возрасте от 18 до 35 лет со всего Подмосковья.

Командам из 15–20 человек необходимо было преодолеть восьмикилометровую полосу препятствий, разработанную опытными инструкторами. Трасса включала около 30 испытаний, среди которых были грязевые участки, водные преграды, подъемы, спуски, рукоходы и стенки, а также «Эверест» — вертикальный подъем по канату на высоту семь метров, ставший одним из самых сложных этапов.

Команда из Воскресенска пришла к финишу с почти 30-минутным отрывом от ближайших соперников из Волоколамска и второй год подряд стала победителем гонки. Третье место заняла команда военнослужащих авиационной дивизии из Звездного городка.

Все участники соревнований получили памятные жетоны, а победителям вручили кубки. На территории полигона во время гонки были организованы полевая кухня и зоны отдыха.

Глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин поздравил ребят с победой. «С самого основания гонки „Наследники Победы“ воскресенцы участвовали в забеге и всегда стояли на пьедестале. Но вот уже второй раз подряд — победители. Горжусь! Лучшие!» — написал в своем телеграм-канале руководитель муниципалитета.