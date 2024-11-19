Команда из Солнечногорска стала лидером чемпионата России по фоновой ходьбе

Члены клуба «Активное долголетие» из Солнечногорска вышли в лидеры после завершения Чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий». На протяжении месяца команда проходила порядка 25 тысяч шагов в день, а это около 20 километров. Результаты огласят и наградят победителей в декабре.

Команду возглавляет Ирина Воробьева, которая в прошлом году уже привела членов клуба «Активное долголетие» к победе, заняв первое место по России. В этом году они стремятся повторить свой успех.

«Предварительно по одноименной программе Солнечногорск лидирует. Оглашение результатов и награждение победителей будет в декабре, но уже сейчас можно сказать, что наши долголеты — огромные молодцы и проделали колоссальный путь, показали выдержку, командный дух и волю к победе», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.