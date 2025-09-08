Команда из Солнечногорска победила в турнире по уличному баскетболу

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

На стадионе «Металлург» в Солнечногорске прошел турнир по уличному баскетболу 3×3 «Стритбол-мания». За победу боролись семь команд округа: «Лакука», «Лабуба», «Лесная братва», «Родина», «SupSun», «БК Солнышко 2008» и «Вжух». В соревновании приняли участие спортсмены от 16 лет и старше.

Главный трофей достался команде «Лабуба», которая заняла первое место и получила кубок вместе с главным призом — портативной колонкой. Второе место завоевала «Лакука», а третьей стала «Родина». Все участники получили грамоты за игру.

«Спортивные мероприятия играют ключевую роль в укреплении здоровья жителей нашего округа и развитии спортивной культуры. Турнир по баскетболу 3×3 „Стритбол-мания“ стал прекрасным примером сплоченности и здорового образа жизни среди молодежи», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Кроме того, призеры были отмечены медалями и дипломами, а каждому игроку вручили памятный сертификат за участие в спортивном событии