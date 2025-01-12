Команда из Шатуры победила в матче чемпионата России по футболу в залах

Команда «Динамо Шатура» одержала победу в первом матче XXXIII чемпионата России по футболу в залах. Она обыграла соперников из Красноармейска со счетом 22:2.

XXXIII чемпионат России по футболу в залах начался в муниципалитете. Городской округ впервые представил свою команду «Динамо Шатура».

В первом домашнем матче сборная встретилась с соперниками из Красноармейска «Виктория». На шестой минуте хозяева открыли счет. Свое преимущество команда не отдавала, и первый тайм завершился со счетом 6:0.

Во втором тайме спортсмены из «Динамо Шатура» забили в ворота соперника еще 16 голов. Футболисты из Красноармейска смогли удачно атаковать хозяев только два раза. Игра завершилась со счетом 22:2.

«Присоединяйтесь к команде болельщиков, приходите на домашние игры нашей команды и обязательно приводите с собой детей. Большие спортивные победы начинаются там, где развит массовый, и в первую очередь детский, спорт, а увлечение им часто рождается на трибунах», — сообщил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.