Команда из Серпухова заняла 3-е место на Кубке КВН в Ликино-Дулеве

В Парке культуры и отдыха «Дулевский» прошел Летний Кубок КВН города Ликино-Дулево в Орехово-Зуевском городском округе. Команда «Стратеги» Серпуховской лиги КВН показала отличные результаты и заняла почетное третье место.

Команды соревновались в конкурсах «Приветствие» и «Разминка». Каждое выступление было по-своему запоминающимся. Жюри внимательно оценивало юмор, актерскую игру и оригинальность подачи. Оценки стали заслуженным признанием стараний всех команд.

Ребята из Серпухова смогли ярко заявить о себе среди сильных соперников и доказать, что у них есть свой особенный стиль и отличное чувство юмора. Это серьезное достижение, которым по праву можно гордиться. Участники не только показали высокий уровень мастерства, но и подарили зрителям множество ярких эмоций и положительных впечатлений.