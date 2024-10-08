Команда из Серпухова вошла в топ-10 детской футбольной лиги

Команда из Серпухова вошла в десятку лучших команд страны, достойно представив Московскую область на финале Всероссийских соревнований детской футбольной лиги в Новороссийске. Под руководством опытного тренера Сергея Виноградова юные футболисты продемонстрировали высокий уровень подготовки и командного духа.

«Крепость» одержала победу в городском турнире и стала лучшей на первенстве Московской области среди юношеских команд 2013 года. Особо запоминающимся стал матч за первое место, прошедший на стадионе «Труд», где серпуховская команда встретилась с подольским «Витязем». Ребята смогли взять реванш за прошлогоднее поражение, победив со счетом 3:1.

Эти достижения стали возможны благодаря упорной работе всей команды, тренерского штаба и поддержке болельщиков. В конце октября «Крепость» снова выйдет на поле в межрегиональном турнире в Калуге.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».